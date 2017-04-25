Американские инструкторы прибыли в Донбасс для проверки украинских войск

Американские инструкторы прибыли в зону вооруженного конфликта в Донбассе для проверки боеготовности украинских войск. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

По словам Басурина, инструкторы США прибыли, в частности, в расположение 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) для проверки готовности соединения к ведению боевых действий. Кроме этого, оцениваются результаты работы в этой бригаде других американских военных специалистов, запланирована проверка состояния переданного ранее ВСУ военного имущества.

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8 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что подразделения ВСУ, военнослужащие которых прошли подготовку у американских инструкторов, продемонстрировали высокую эффективность в ходе конфликта в Донбассе. Он поблагодарил Вашингтон за оказываемую в течение последних трех лет поддержку. Он выразил надежду, что США продолжат оказывать Украине помощь и попросил сенаторов поддержать выделение необходимых средств, предусмотрев их в федеральном бюджете на новый финансовый год.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте антитеррористической операции. В Донбассе вслед за этим были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. Украинские власти регулярно обвиняют РФ в причастности к вооруженному конфликту на юго-востоке. Москва опровергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.