Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), военнослужащие которых прошли подготовку у американских инструкторов, продемонстрировали высокую эффективность в ходе конфликта в Донбассе. Как сообщается на сайте украинского министерства иностранных дел, об этом глава ведомства Павел Климкин заявил во время слушаний сенатского комитета по вопросам ассигнований.

Он поблагодарил Вашингтон за оказываемую в течение последних трех лет поддержку. «Такая поддержка уже показала свою эффективность. Батальон 72-й бригады, прошедший обучение у американских инструкторов, был одним из наиболее эффективных в отражении атак российских войск под Авдеевкой. Подразделения, подготовленные инструкторами США, были очень эффективны на передовой», — сообщил Климкин.

В связи с этим он выразил надежду, что США продолжат оказывать Украине помощь и попросил сенаторов поддержать выделение необходимых средств, предусмотрев их в федеральном бюджете на новый финансовый год.

Также на слушаниях Климкин попросил Вашингтон продолжить режим антироссийских санкций.

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Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после государственного переворота в стране и обострился в конце января 2017-го после попытки ВСУ перейти в наступление на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Одними из наиболее ожесточенных были признаны бои в районе Авдеевки.

Киев не раз обвинял Москву во вмешательстве в свои внутренние дела. Россия последовательно отвергает все обвинения, называя их неприемлемыми и подчеркивая, что не причастна к конфликту в Донбассе и заинтересована в скорейшем разрешении данной ситуации мирным путем.