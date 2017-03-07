Украинская армия обстреляла пригород Донецка из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» село Спартак в пригороде Донецка. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

По словам представителей оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). всего вечером 6 марта киевские силовики выпустили по населенному пункту около 20 реактивных снарядов.

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В тот же день сообщалось, что донецкие журналисты попали под артиллерийский обстрел в районе села Коминтерново между Новоазовском и Мариуполем, некоторые из них получили ранения. Обстрел велся с украинской стороны из орудий калибром 122 миллиметра, которые запрещены минскими соглашениями.

Также 6 марта в результате обстрела со стороны ВСУ была обесточена Донецкая фильтровальная станция.

Очередная эскалация конфликта в Донбассе произошла в конце января. Причиной обострения стала попытка ВСУ атаковать позиции ополчения. В частности, возобновились бои близ города Авдеевка недалеко от Донецка. Кроме того, украинская армия, пытаясь вести наступление на мариупольском направлении в районе Коминтерново, и потеряла тогда 27 военнослужащих убитыми.