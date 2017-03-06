Донецкие журналисты получили ранения при артобстреле под Коминтерново

Группа журналистов попала под артиллерийский обстрел в районе села Коминтерново между Новоазовском и Мариуполем, есть раненые. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщил «Интерфаксу» руководитель информационного центра "Юго-восточный фронт" Константин Кнырик.

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По его словам, под артобстрел попали корреспондент агентства «Ньюс фронт», а также несколько журналистов донецких изданий. По предварительным данным, обстрел велся с украинской стороны из орудий калибром 122 миллиметра, которые запрещены минскими соглашениями.

Журналисты, по словам Кнырика, получили осколочные ранения, серьезные повреждения получил также редакционный автомобиль.

В конце января активизировались столкновения на различных направлениях в Донбассе. В частности, возобновились бои близ города Авдеевка недалеко от Донецка. Кроме того, украинская армия, пытаясь прорвать позиции ополчения на мариупольском направлении в районе Коминтерново, потеряла тогда 27 военнослужащих убитыми.