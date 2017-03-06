Из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточена Донецкая фильтровальная станция

Донецкая фильтровальная станция (ДФС), снабжающая водой населенные пункты по обе стороны линии разграничения, в том числе Донецк и Авдеевку, обесточена в результате обстрела со стороны украинской армии. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«В результате минометного обстрела в окрестностях ДФС были повреждены линии электропередачи, станция вновь обесточена», — приводит агентство слова неназванного представителя оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Как уточняется, работники станции были эвакуированы с предприятия.

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4 февраля глава Донецкой военно-гражданской администрации (подчиняющейся Киеву) Павел Жебривский заявил, что работа Донецкой фильтровальной станции возобновлена. Двумя днями ранее ДФС и территорию вокруг нее разминировали.

Станция не работала с 24 февраля. ДФС несколько раз подвергалась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), персонал был эвакуирован, после чего ее захватили украинские радикалы.

Донецкая фильтровальная станция частично снабжает водой Авдеевку, Красногоровку и поселок Верхнеторецкое, которые контролируются Киевом. Также ДФС обеспечивает водоснабжение Донецка, Ясиноватой, поселков Васильевка и Спартак, находящихся на территории ДНР.