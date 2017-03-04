Возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции

Представители ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции, 2016 год

Работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС) возобновлена. Об этом на свой странице в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Сейчас станция работает, насосы начали качать воду в сети и городские резервуары», — написал чиновник.

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2 марта сообщалось, что ДФС и территория вокруг нее была разминирована.

Станция не функционировала с 24 февраля. До этого она несколько раз была обстреляна, после чего сотрудники отказались выйти на работу. Кроме того, объект был оккупирован украинскими радикалами.

Донецкая фильтровальная станция частично снабжает водой Авдеевку, Красногоровку и поселок Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Киева. Также ДФС обеспечивает водоснабжение Донецка, Ясиноватой, поселков Васильевка и Спартак, контролируемых ополченцами ДНР.