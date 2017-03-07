Советник Порошенко назвал срок окончания конфликта в Донбассе

Конфликт на юго-востоке Украины продлится еще полтора=два года. Такое предположение советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков высказал в интервью порталу «Online.ua».

«Информацией я никакой не владею. По моим ощущениям, еще года полтора-два, наверное», — ответил он на вопрос корреспондента.

Бирюков также подчеркнул, что у Киева «нет пока никаких военных вариантов решения» ситуации в Донбассе.

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Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины, вызванный государственным переворотом в стране, длится с апреля 2014 года. Он обострился в конце января 2-17-го после попытки украинских силовиков перейти в наступление на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается на встречах минской контактной группы. С сентября 2014 года ею приняты три пакета документов, регламентирующие меры по деэскалации конфликта. Однако несмотря на это столкновения между сторонами продолжаются. По последним данным ООН, жертвами противостояния стали более 10 тысяч человек.