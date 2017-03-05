В ДНР заявили о введении режима прекращения огня в Донбассе

Самопровозглашенные Донецкая (ДНР) и Луганская (ЛНР) народные республики инициировали режим прекращения огня с 5 марта. Об этом заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает «РИА Новости Украина».

«Сейчас работает предложение о прекращении огня по всей линии соприкосновения с 11:00 сегодняшнего дня. Это совместная инициатива наша и ЛНР. Вышли с предложением прекратить обстрелы через представителей СЦКК», — сказал он.

Басурин добавил, что пока установленный режим сохраняется, однако выразил неуверенность в способности Украины «контролировать радикалов».

20 февраля сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказалось отводить вооружения и поддерживать режим прекращения огня в Донбассе.

Ситуация в зоне конфликта на юго-востоке Украины обострилась в конце января после попытки украинских силовиков перейти в наступление на самопровозглашенные республики. Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины, вызванный государственным переворотом в стране, продолжается с апреля 2014 года.