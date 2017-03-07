Киев обвинили в намеренном развязывании гражданской войны

Киевским властям необходимо перестать придумывать новые поводы для судебных тяжб с Москвой и пересмотреть свой внутриполитический курс, так как своими действиями они толкают страну к гражданскому противостоянию. Об этом во вторник, 7 марта, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, передает РИА Новости.

Таким образом парламентарий прокомментировал иск Украины, направленный в Международный суд ООН, в котором Киев обвиняет Москву в поддержке терроризма и поставках оружия в Донбасс, а также дискриминации крымских татар и украинцев на территории Крыма.

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«Киевскому режиму следует посмотреть на себя в зеркало, ведь именно с их подачи Украина превратилась в государство, исповедующее военную агрессию, а также политический и экономический террор. Внутри страны идет уничтожение любого инакомыслия, а националистическая идеология возведена в ранг государственной политики», — сказал Бальбек.

По его мнению, именно украинские власти способствовали созданию на территории страны различных экстремистских группировок, что способствовало росту межнациональной и религиозной нетерпимости. «При этом на Донбассе продолжается карательная операция по уничтожению мирных граждан, которые решили противиться политике национализма», — добавил депутат.

Заседание Международного суда ООН в Гааге, в рамках которого слушается иск Киева против Москвы, началось 6 марта. На сайте МИД Украины сообщается, что слушания, скорее всего, продлятся четыре дня.

В Москве считают, что обращение Киева в Гаагу преследует лишь сиюминутные политические интересы.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Киев не признает результаты плебисцита и считает полуостров своей оккупированной территорией. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права. Украинские власти также регулярно обвиняют Россию в причастности к конфликту в Донбассе. Москва отвергает эти заявления, ссылаясь на отсутствие доказательств.