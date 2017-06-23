В бюджет США заложат деньги на военную помощь Украине

Законопроект о выделении средств американскому министерству обороны на 2018 финансовый год будет включать в себя статью об оказании военной помощи Украине. Средства будут предназначены в том числе и для закупок летального оружия. Об этом сообщает ТАСС.

По словам председателя комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США республиканца Мэка Торнберри, деньги будут выделяться для того, чтобы чтобы украинцы «могли защищать себя от агрессии с Востока».

Торнберри при этом не смог подтвердить заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев и Вашингтон вскоре подпишут соглашение о поставках вооружений, о чем украинский лидер заявил после встречи с Трампом. «Мне неизвестно, о чем они говорили, когда президент Порошенко был в Белом доме», — пояснил конгрессмен.

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23 мая сообщалось, что США намерены изменить принципы оказания военной помощи ряду стран, в том числе Украине. «Мы меняем пару иностранных военных программ с прямых грантов на кредиты. Вместо того чтобы предоставить кому-то 100 миллионов долларов, мы можем предоставить им кредитные гарантии, и они в реальности смогут покупать больше вещей», — директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни.

4 мая стало известно, что палата представителей Конгресса США предложила запретить Украине тратить выделяемые ей средства на поддержку батальона «Азов». Это положение закреплено в законопроекте об ассигнованиях Пентагону. До конца сентября американская сторона может выделить на поддержку Украины по военной линии 150 миллионов долларов.