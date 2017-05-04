Конгрессмены предложили запретить Украине тратить американские деньги на «Азов»

Палата представителей Конгресса США предложила запретить Украине тратить выделяемые ей средства на поддержку батальона «Азов». Это положение закреплено в законопроекте об ассигнованиях Пентагону.

Согласно информации на сайте, проект после одобрения нижней палатой Конгресса направлен в сенат.

До конца сентября американская сторона может выделить на поддержку Украины по военной линии 150 миллионов долларов. При этом определены цели, на которые эти средства могут быть потрачены: подготовка кадров, летальное оружие оборонного назначения, техника и оборудование. Есть также ограничения. В частности, в тексте говорится: «Средства, предоставляемые в соответствии с этим законопроектом, не могут быть использованы для поставок вооружений, проведения подготовки или оказания любой иной помощи батальону "Азов"».

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Также, согласно законопроекту, Киеву запрещено тратить полученные средства на приобретение или передачу переносных зенитных ракетных комплексов и заключать какие-либо сделки с «Рособоронэкспортом».

Батальон «Азов» изначально назывался добровольческим и финансировался из частных источников. После заявления украинских властей о том, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, перешел в состав вооруженных сил страны.