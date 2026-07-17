Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:18, 17 июля 2026Экономика

Билан похвастался интерьером дома мечты

Билан похвастался интерьером дома мечты в Подмосковье
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Starhit.ru

Певец Дима Билан похвастался интерьером дома своей мечты в Подмосковье. Кадры из нового жилья опубликовал StarHit.

Артист продемонстрировал журналистам кухню со светлыми стенами и необычной посудой. Помимо этого, в кадр попали холл со стеклянной лестницей, просторный шкаф от пола до потолка с открытыми полками, картины на стенах, а также виниловый проигрыватель вместе с пластинками, многочисленные награды Билана и его снимки с близкими. Многие предметы мебели в доме выполнены из дерева.

Помимо этого, певец сыграл на рояле, установленном в одной из комнат.

Билан сообщил, что расквитался с кредитом, который ему пришлось взять для покупки дома.

Ранее актер Александр Петров продемонстрировал интерьер своего дома в элитном подмосковном поселке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Появилось видео момента покушения на украинского олигарха в Монако
    Молдавию пристыдили из-за России
    США сообщили о начале новой серии ударов по Ирану
    В НХЛ оценили шансы сборной России на Кубке мира
    В России появятся китайские машины Xpeng
    На Украине военкомы забили мужчину ногами до потери сознания
    В Конгрессе США выступили с необычным предложением по санкциям против России
    В жестоком убийстве бойца ВСУ заметили зловещую деталь
    Украинцы потребовали отставки Сырского
    Билан похвастался интерьером дома мечты
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok