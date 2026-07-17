Билан похвастался интерьером дома мечты в Подмосковье

Певец Дима Билан похвастался интерьером дома своей мечты в Подмосковье. Кадры из нового жилья опубликовал StarHit.

Артист продемонстрировал журналистам кухню со светлыми стенами и необычной посудой. Помимо этого, в кадр попали холл со стеклянной лестницей, просторный шкаф от пола до потолка с открытыми полками, картины на стенах, а также виниловый проигрыватель вместе с пластинками, многочисленные награды Билана и его снимки с близкими. Многие предметы мебели в доме выполнены из дерева.

Помимо этого, певец сыграл на рояле, установленном в одной из комнат.

Билан сообщил, что расквитался с кредитом, который ему пришлось взять для покупки дома.

Ранее актер Александр Петров продемонстрировал интерьер своего дома в элитном подмосковном поселке.