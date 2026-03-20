Александр Петров похвастался новым домом в Подмосковье

Актер Александр Петров похвастался интерьером нового дома в Подмосковье

Актер Александр Петров похвастался интерьером своего нового загородного дома в Подмосковье. Снимками и видео он поделился в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист с женой Викторией и сыном готовятся к скорому переезду в дом в элитном поселке «Ильинские холмы», стоимость которого стартует от 55 миллионов рублей и доходит до 145 миллионов. Пара продемонстрировала, как выглядит дом, в новом интервью.

Внутри объекта площадью более 500 квадратных метров обустроены четыре спальни, турецкая парная, кабинет, просторная гардеробная и гостиная с камином. Помимо этого, на крыше дома находится открытая веранда метражом 80 «квадратов».

Петров отметил, что для него важно иметь личное, мужское пространство. «Неважно, кем человек работает. Раньше мужики в гараж уходили, а у меня будет кабинет. Там будут мои книжечки, блокноты, коих миллионы. Это твое место», — рассказал актер. Другим значимым местом он назвал парную, где планирует отдыхать вместе с семьей, проводя время за разговорами и чаем.

О покупке дома стало известно в начале минувшего года. Петров отмечал, что ему нравится атмосфера в поселке и близость леса.