Актер Петров рассказал, что купил дом в поселке у леса с крутой атмосферой

Актер Александр Петров похвастался новым домом и объяснил, почему остановился именно на этом варианте. Пост об этом он опубликовал в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист отметил, что уверен в том, что сделал правильный выбор, когда решил приобрести жилье в одном из элитных подмосковных поселков. «Мне всегда интересно представлять, что со мной будет через 10 лет, а с моей машиной, местом, домом, курткой? Я вижу в этом поселке очень крутую атмосферу и произнесенные слова: "Как же классно, что тогда решили выбрать именно это место". Качественные дома, материалы, удобное месторасположение, лес, свежий воздух, все на месте!» — рассказал он подписчикам.

О покупке дома звездой стало известно в конце января. Известно, что стоимость жилья в поселке, где находится его недвижимость, стартует от 50 миллионов рублей.