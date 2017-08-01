Песков прокомментировал данные WSJ о планах США по поставкам оружия на Украину

Информацию о подготовке американским оборонным и внешнеполитическими ведомствами плана по поставкам оружия на Украину пока можно расценивать только как гипотетические рассуждения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 1 августа.

При этом он подчеркнул, что Москва призывает избегать провокаций в процессе разрешения украинского кризиса. «Мы считаем, что все стороны, особенно те страны, которые претендуют на роль в урегулировании, должны избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать рост напряженности в и так непростом регионе», — сказал представитель Кремля.

31 июля газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что Госдеп США и Пентагон подготовили план поставок оружия Украине «для сдерживания российской агрессии» и добиваются его одобрения Белым домом. Официальный представитель оборонного ведомства Мишель Балтанса отметила, что Вашингтон не исключает возможность отправки в Киев летального оружия, уточняет издание.