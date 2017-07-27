Путин назвал ключевое условие для урегулирования ситуации в Сирии

Главной задачей в Сирии является полное прекращение кровопролития и обеспечение условий для политического урегулирования. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 27 июля.

«А затем сирийцы через широкий диалог под эгидой ООН и на основе резолюции Совета безопасности 2254 должны определиться, в какой стране они должны жить», — сказал российский лидер.

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Ранее в четверг Владимир Путин прибыл в финский город Савонлинна по приглашению президента этой страны Саули Ниинистё. Визит приурочен к празднованию 100-летия государственной независимости Финляндии.

Российский лидер поблагодарил коллегу за приглашение. В свою очередь, финский президент заявил, что для него большое удовольствие и честь принимать российского лидера. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также международные проблемы, в частности, ситуацию на Украине и сирийское урегулирование.

В предыдущий раз президент России посещал эту страну в июле 2016-го.

12 апреля Путин заявил, что действия военнослужащих России в Сирии призваны не допустить возвращения террористов на российскую территорию.