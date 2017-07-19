Путин отпразднует с финнами столетие их независимости

Российский президент Владимир Путин 27 июля посетит Финляндию по приглашению президента этой страны Саули Ниинистё. Об этом в среду, 19 июля, сообщается на сайте Кремля.

«Визит приурочен к празднованию 100-летия государственной независимости Финляндии и пройдет в городе Савонлинна, где также состоится международный оперный фестиваль с участием артистов Большого театра», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Праздник каждый день Как Финляндия отметит столетие независимости

Сообщается, что на переговорах главы государств обсудят широкий круг вопросов российско-финляндского сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и природоохранной сферах, а также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.

В предыдущий раз Путин посещал Финляндию 1 июля 2016 года. Переговоры президентов состоялись на территории государственной резиденции «Култаранта».

100-летие независимости Финляндии празднуется на государственном уровне. Юбилейный год отмечается по всей стране с 1 января по 6 декабря (День независимости Финляндии) 2017 года.

6 декабря 1917 года сенат Финляндии объявил о намерении изменить государственный строй (на тот момент Великого княжества Финляндского) и обратился «к властям иностранных государств», в частности, к Учредительному собранию России, с просьбой о признании политической независимости и суверенитета народа Финляндии. Позднее обращение было названо «Декларацией независимости Финляндии».