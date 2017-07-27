Путин пожалел о невозможности помахать всем финнам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан Финляндии за дружелюбие. Об этом он заявил во время пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё в четверг, 27 июля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Хочу поблагодарить наших хозяев за гостеприимство, за радушный прием финских граждан, которые встречали нас по ходу движения в гостиницу, за их дружелюбие и радушие», — сказал глава государства. Он отметил, что финны активно приветствовали его.

«Я не могу помахать каждому, но, используя возможности финских средств массовой информации, я хочу вам тоже послать привет», — сказал президент, после чего сам помахал рукой гражданам Финляндии.

Видео разместил на своей странице в Twitter корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

В финский город Савонлинна Путин прибыл в четверг по приглашению Ниинистё. Визит приурочен к празднованию 100-летия государственной независимости Финляндии. В предыдущий раз президент России посещал эту страну в июле 2016-го.

Столетие независимости Финляндии празднуется на государственном уровне. Юбилейный год отмечается по всей стране с 1 января по 6 декабря (День независимости Финляндии) 2017 года.