Приехавший на МАКС Путин на сдачу купил мороженого министрам

Во время посещения авиасалона МАКС-2017 в Жуковском президент России Владимир Путин угостил делегацию правительства мороженым. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает РИА Новости.

Осматривая экспозицию авиасалона, глава государства в сопровождении многочисленной делегации из членов правительства и руководства промышленных предприятий подошел к палатке с мороженым. «Чем угостите?» — поинтересовался Путин у продавщицы. Узнав ассортимент, президент остановил свой выбор на вологодском пломбире в стаканчике.

Видео разместил в своем Twitter корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Президент расплатился тысячной купюрой, и пока продавец отсчитывала сдачу, решил угостить сопровождавших его чиновников. «На сдачу дайте им», — кивнул он в их сторону.

«У нас желающих много», — заметил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Он в свою очередь протянул продавщице пятитысячную купюру. «Прибыль в этом году у вас какая — 80 миллиардов, — обратился к нему глава государства. — Можете себе позволить мороженое купить».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава Минпромторга Денис Мантуров выбрали себе рожок «Коровка из Кореновки», министр транспорта Максим Соколов, так же как и президент, предпочел пломбир в стаканчике за 60 рублей, отмечает агентство.

Путин традиционно покупает мороженое на ависалоне МАКС, а в сентябре 2016 года он подарил коробку мороженого председателю КНР Си Цзиньпину.

