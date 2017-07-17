Путин посетит авиасалон МАКС-2017

Президент России Владимир Путин во вторник, 18 июля, посетит авиационно-космический салон МАКС в подмосковном Жуковском и проведет совещание по развитию гражданского авиастроения, сообщается на сайте Кремля.

«Глава государства осмотрит авиационную выставку, ознакомится с серийными, опытными и экспериментальными образцами и разработками авиационно-космической отрасли российского и иностранного производства», — отмечается в сообщении.

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На авиасалоне МАКС-2017 будут представлены 700 российских и 180 иностранных корпораций и компаний из 36 государств. Кроме того, будет продемонстрирована новейшая зенитная управляемая ракета (ЗУР) 9М100, предназначенная для корабельного зенитного ракетного комплекса.

Международный авиакосмический салон МАКС-2017 пройдет в Жуковском с 18 по 23 июля 2017 года. Первые три дня салон будет открыт для специалистов, а с 20 по 23 июля — для публичного посещения.