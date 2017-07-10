Организаторы МАКСа назвали нелогичной идею переноса авиасалона в парк «Патриот»

Идея переноса московского Международного авиакосмического салона (МАКС) из Жуковского в Кубинку на базу парка Минобороны «Патриот» «как минимум нелогична». Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил Николай Занегин, замглавы компании «Авиасалон», организующей МАКС.

«Для того чтобы переехать и создать необходимую аэродромно-выставочную инфраструктуру в Кубинке вместо имеющейся на территории ТВК «Россия» в Жуковском, нужно вложить громадные средства. Следует также помнить, что за прошедшие годы было вложено более 10 миллиардов рублей, чтобы создать инфраструктуру доставки посетителей в Жуковский, а в Кубинке эту непростую проблему еще предстоит решить», — указал Занегин.

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Он отметил, что правильнее всего будет проводить тематические выставки самостоятельно, внутри соответствующих отраслевых кластеров промышленности, а не на единых площадках.

Занегин напомнил, что ранее устроители салона уже пошли навстречу требованиям военного ведомства и перенесли МАКС-2017 с конца августа на середину июля. Это было связано с тем, что ранее, в 2016 году, по словам Занегина, была достигнута предварительная договоренность о том, что МАКС проводится по нечетным годам, а выставка «Армия» — по четным. Однако руководство Минобороны на волне успеха выставки «Армия-2016» настояло на ежегодном проведении этого форума, что потребовало срочно корректировать график проведения авиасалона в 2017-м.

Идея о переносе МАКСа в Кубинку на площадку строящегося там парка «Патриот» была впервые высказана от имени отраслевых источников в феврале 2016 года. Официальное заявление Минобороны с этим предложением вышло в сентябре 2016-го.

Параллельно военное ведомство добилось принятия решений о грядущем переносе в Кубинку выставки вооружений сухопутных войск Russia Arms Expo из Нижнего Тагила. Военно-морской салон МВМС переедет с Васильевского острова Санкт-Петербурга в Кронштадт, где создается региональная площадка парка «Патриот».