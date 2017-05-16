В Минпромторге прокомментировали идею перенести авиасалон МАКС в парк «Патриот»

Вопрос о переносе Московского международного авиасалона МАКС из Жуковского в подмосковный парк «Патриот» обсуждается, и в данный момент окончательного решения нет. Об этом сообщил директор департамента авиационной промышленности Минпромторга Сергей Емельянов, передает ТАСС.

«Перевод авиасалона МАКС из Жуковского в Кубинку пока обсуждается. Основной вопрос — экономика и возможность размещения всей экспозиции на площадке. Окончательного решения пока нет», — заявил он.

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В феврале 2016 года источники на авиарынке сообщили, что в 2017 году МАКС пройдет в Кубинке, в строящемся на деньги Минобороны парке «Патриот», однако эта информация была официально опровергнута организаторами авиасалона. В сентябре 2017 года замминистра обороны Юрий Борисов заявил, что МАКС в дальнейшем все-таки нужно перенести в Кубинку.

Министерство обороны прилагает усилия к тому, чтобы сконцентрировать в «Патриоте» основные военные музеи страны. Кроме того, наметилась тенденция к переносу туда крупных военных салонов: например, выставки сухопутных вооружений Russia Arms Expo, до того традиционно проводившейся в Нижнем Тагиле.

Международный авиационно-космический салон МАКС проводится раз в два года в городе Жуковском Московской области начиная с 1993-го.

Строительство парка «Патриот» в подмосковной Кубинке началось в июне 2014 года и на данный момент уже обошлось Минобороны более чем в 20 миллиардов рублей. На площади свыше пяти тысяч гектаров планируется разместить гражданские и военные объекты: действующую военную инфраструктуру, выставки военной техники, интерактивные композиции, музейные экспонаты, а также деловые, выставочные, культурно-развлекательные и гостиничные комплексы.