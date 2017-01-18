Авиасалон МАКС перенесут из-за форума «Армия-2017»

13-й международный авиакосмический салон МАКС-2017 будет проведен не в августе этого года, а в июле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Ранее 18 января «Известия» со ссылкой на собственные источники сообщили, что салон, традиционно проводившийся во второй половине августа или в самом начале сентября, переносится на 18-23 июля.

В качестве причины этого решения источники издания назвали необходимость авиастроителей «лучше подготовиться» к форуму «Армия-2017», который состоится с 22 по 27 августа в Кубинке.

Международный авиационно-космический салон МАКС — крупнейшая профильная выставка, проводимая на территории России. Салон проходит раз в два года в подмосковном Жуковском, начиная с 1993-го. В 2015 году он проводился с 25 по 30 августа.