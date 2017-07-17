На МАКС-2017 продемонстрируют новейшую зенитную ракету ближнего боя

На авиасалоне МАКС-2017, который открывается в подмосковном Жуковском во вторник, 18 июля, продемонстрируют новейшую зенитную управляемую ракету (ЗУР) 9М100, предназначенную для корабельного зенитного ракетного комплекса, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Новая ракета относится к средствам ПВО ближнего боя и способна поражать цели на удалении до 15 километров, на высотах от пяти метров до восьми километров. 9М100 может использоваться для борьбы с высокоточным оружием, пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами, развивающими скорость до тысячи метров в секунду, а так же для стрельбы по кораблям малого водоизмещения.

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Ранее в ряде СМИ сообщалось, что ЗУР 9М100 должны применяться из стандартных вертикальных пусковых установок зенитного ракетного комплекса «Редут», устанавливаясь по четыре ракеты в одну пусковую установку. На статической экспозиции демонстрируется массо-габаритный макет ракеты и счетверенный транспортно-пусковой контейнер.

Зенитные ракетные комплексы «Редут» устанавливаются на ряде новых кораблей, строящихся для ВМФ России, в том числе на корветах проекта 20380, 20385 и фрегатах проекта 22350. Разработкой комплекса занимается концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Международный авиакосмический салон МАКС-2017 пройдет в Жуковском с 18 по 23 июля 2017 года. Первые три дня салон будет открыт для специалистов, а с 20 по 23 июля — для публичного посещения.