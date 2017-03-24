В Минобороны обвинили концерн «Алмаз-Антей» в срыве сдачи новых фрегатов

Сроки сдачи ВМФ России новейших фрегатов находятся под угрозой срыва из-за отставания с готовностью зенитных ракетных комплексов. Об этом заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов, передает ТАСС.

«Из-за несвоевременного выполнения концерном "Алмаз-Антей" опытно-конструкторских работ "Полимент-Редут" и "Штиль" под угрозой срыва находятся сроки поставки кораблей проектов 22350 "Адмирал Горшков" и 11356 "Адмирал Макаров"», — сказал Борисов.

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«Полимент-Редут» представляет собой объединение всех средств ПВО сторожевых кораблей (фрегатов) проекта 22350. В единый контур управления, помимо зенитного комплекса «Редут» (с ракетами 9М96, 9М96Д и, в перспективе, 9М100), включены зенитный артиллерийский комплекс «Палаш», предназначенный для ПВО ближнего рубежа, а также 130-миллиметровая артустановка А-192М.

«Штиль-1» — зенитный комплекс средней дальности с вертикальным стартом ракет, устанавливаемый на сторожевых кораблях проекта 11356. Использует морскую версию ракеты 9М317М, аналогичную той, что применяется на наземных комплексах «Бук-М2».

Сторожевые корабли дальней морской зоны (фрегаты) проекта 22350 были спроектированы в конце 1990-х годов и предназначались для массового строительства (серией не менее 30 единиц). По действующей госпрограмме вооружений предусматривалась сдача восьми кораблей этого типа до 2020 года, однако ввод в строй головного фрегата «Адмирал Горшков», заложенного еще в 2006 году, регулярно откладывался.

Ранее предполагалось, что «Горшков» сдадут флоту в ноябре 2016 года, однако после завершения цикла испытаний военные заявили о необходимости провести дополнительную ревизию корабельных систем. В январе 2017 года глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов пообещал, что корабль будет сдан флоту в июле 2017 года.