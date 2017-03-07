Шойгу пообещал до 2020 года ввести в строй два фрегата типа «Адмирал Горшков»

До конца 2020 года ВМФ России получит два фрегата проекта 22350. Об этом, как передает «Интерфакс», на селекторном совещании заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Воздушную оборону этих кораблей должна обеспечить новая зенитная ракетно-артиллерийская система с несколькими типами управляемых ракет», — сказал Шойгу, отметив, что в данный момент идут испытания этих ракет.

Упомянутая Шойгу зенитная ракетно-артиллерийская система «Полимент-Редут» представляет собой объединение всех средств ПВО сторожевых кораблей проекта 22350. В единый контур управления, помимо зенитного комплекса «Редут» (с ракетами 9М96, 9М96Д и, в перспективе, 9М100), включены зенитный артиллерийский комплекс «Палаш», предназначенный для ПВО ближнего рубежа, а также 130-миллиметровая артустановка А-192М.

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До настоящего времени продолжаются испытания этой системы. На неготовность «Редута» в июле 2016 года указывал начальник Главного управления вооружения ВС России Анатолий Гуляев.

Сторожевые корабли дальней морской зоны (фрегаты) проекта 22350 были спроектированы в конце 1990-х годов и предназначались для массового строительства (серией не менее 30 единиц). По действующей госпрограмме вооружений предусматривалась сдача восьми кораблей этого типа до 2020 года, однако ввод в строй головного фрегата «Адмирал Горшков», заложенного еще в 2006 году, регулярно откладывался.

Ранее предполагалось, что «Горшков» сдадут флоту в ноябре 2016 года, однако, после завершения цикла испытаний, военные заявили о необходимости провести дополнительную ревизию корабельных систем. В январе 2017 года глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов пообещал, что корабль будет сдан флоту в июле 2017 года.