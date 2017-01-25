Сдачу нового фрегата «Адмирал Горшков» в очередной раз перенесли

Флот получит головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» в конце июля 2017 года. Об этом, как сообщает в среду, 25 января, ТАСС, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Установлены новые сроки с учетом завершения испытаний систем вооружения, и я думаю, что в этот раз они точно будут выдержаны, потому что мы закончим к концу февраля ревизию и вернемся на испытательный полигон уже с теми видами оружия, по которым должны быть присвоены литеры для включения их в состав боевого оснащения кораблей», — пояснил он.

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Ранее в качестве срока сдачи «Горшкова» назывался ноябрь 2016 года. Однако по достижении этого срока было объявлено, что корабль «завершил программу испытаний», но решение флотом будет принято только после ревизии всех систем. Позднее, в конце декабря 2016 года, начальник Главного штаба ВМФ вице-адмирал Андрей Воложинский заявил, что «Горшкова» передадут в первой половине 2017 года.

Одной из важнейших проблем, препятствовавших сдаче корабля флоту, называли неготовность зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут». Об этом, в частности, в июле 2016 года говорил начальник Главного управления вооружения ВС России Анатолий Гуляев.

«Адмирал Горшков» заложен на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге в феврале 2006 года, спущен на воду в 2010 году и по планам его должны были передать флоту в 2012-м. Однако неготовность целого ряда систем сдвинула эти сроки на несколько лет.

Фрегат проекта 22350 предназначен для выполнения задач в дальней морской и океанской зонах. Длина корабля составляет 130 метров, ширина — 16 метров, а водоизмещение — 4,5 тысячи тонн. Корабли способны развивать скорость до 29 узлов, а дальность их плавания составляет около четырех тысяч миль. Фрегаты вооружены 130-миллиметровыми артиллерийскими установками А-192М, ударными ракетными комплексами «Калибр» и «Оникс», зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут» и зенитными артиллерийскими комплексами «Палаш». Они несут по одному вертолету Ка-27ПЛ.