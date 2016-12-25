Военные сдвинули сроки сдачи фрегата «Адмирал Горшков»

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» будет передан флоту в первой половине 2017 года. Об этом, как передает ТАСС, заявил начальник Главного штаба ВМФ вице-адмирал Андрей Воложинский.

«Проблема создания корабля, тем более головного, всегда идет через сложности. Но в ближайшие месяцы эта задача будет решена успешно. Мне очень приятно, что здесь нет выполнения к какой-то назначенной дате, идет вдумчивая работа, чтобы моряки получили законченный, совершенный корабль», — сказал Воложинский.

Ранее, в начале ноября 2016 года, военные сообщили, что корабль прошел весь цикл испытаний, но решение о передаче флоту будет приниматься только после ревизии всех систем. В первой половине 2016-го в Минобороны неоднократно заявляли, что корабль должен быть сдан в ноябре этого года.

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«Адмирал Горшков» был заложен на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге в феврале 2006 года, спущен на воду в 2010 году и по изначальным планам должен был быть передан флоту в 2012-м. Однако неготовность целого ряда систем сдвинула эти сроки на несколько лет.

Одной из важнейших проблем, препятствовавших принятию корабля, называли неготовность зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут». В частности, в июле 2016 года начальник Главного управления вооружения ВС России Анатолий Гуляев заявил, что «до настоящего времени не получено положительного результата применения зенитных управляемых ракет разработки предприятия "Факел", предназначенных для оснащения корветов проекта 20380 и фрегатов проекта 22350».

Фрегат проекта 22350 предназначен для выполнения задач в дальней морской и океанской зонах. Длина корабля составляет 130 метров, ширина — 16 метров, а водоизмещение — 4,5 тысячи тонн. Корабли способны развивать скорость до 29 узлов, а дальность их плавания составляет около четырех тысяч миль. Фрегаты вооружены 130-миллиметровыми артиллерийскими установками А-192М, ударными ракетными комплексами «Калибр» и «Оникс», зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут» и зенитными артиллерийскими комплексами «Палаш». Они несут по одному вертолету Ка-27ПЛ.