МиГ-35 в нынешнем облике впервые покажут широкой публике на МАКС-2017

Истребитель МиГ-35 в его нынешнем облике впервые будет показан широкой публике на статической экспозиции авиасалона МАКС-2017. Об этом, как передает ТАСС, заявил гендиректор РСК «МиГ» Илья Тарасенко.

Тарасенко отметил, что в летной программе авиасалона участие МиГ-35 не планируется. Первая публичная демонстрация истребителя в воздухе отнесена на период проведения форума «Армия-2017».

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Машины, именовавшиеся МиГ-35, неоднократно принимали участие в авиасалонах МАКС, в том числе и в летной программе, однако современная версия самолета на выставках еще не появлялась. МиГ-35 этой версии впервые взлетел осенью 2016 года, тогда же началась программа его летных испытаний, Официально о ней сообщили только 26 января 2017 года.

Долгие годы (с начала 2000-х) МиГ-35 представлял собой маркетинговое наименование для набора пожеланий к перспективному многоцелевому истребителю, создаваемому на существенно доработанной платформе МиГ-29. В частности, самолет должен был получить радар «Жук-А» с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

В таком виде истребитель выдвигался на конкурс MMRCA (отбор 126 истребителей для ВВС Индии), однако выбыл из соревнования в 2011 году.

В настоящее время самолет предложен военным для закупок в Госпрограмме вооружений на 2018-2025 годы, а также активно продвигается за рубеж.