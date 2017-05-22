Закупки истребителя МиГ-35 перенесли в новую госпрограмму вооружений

Контракт на серийную поставку военным многоцелевого истребителя МиГ-35 будет включен в госпрограмму вооружений на период 2018-2025 годов. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков.

Принципиальное решение о закупке истребителей, по его словам, военные уже приняли. Контракт на серийные поставки будет заключен уже в новой госпрограмме вооружений.

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«Есть порядок создания авиационной техники. В рамках этого порядка мы должны провести испытания, после их окончания и получения акта государственных испытаний будет принято решение о закупке этих самолетов», — рассказал Коротков.

С начала 2010-х годов регулярно сообщалось, что закупка 37 самолетов типа МиГ-35 предусмотрена в бюджете Госпрограммы вооружений на период 2011-2020 годов. Все эти годы военные подчеркивали, что не отказываются от приобретения машины, однако откладывали серийные закупки. Полномасштабные летные испытания истребителя в варианте для российских ВВС начались лишь во второй половине 2016 года.

МиГ-35 долгие годы (еще с начала 2000-х) представлял собой маркетинговое наименование для набора пожеланий к перспективному многоцелевому истребителю, разрабатываемому на существенно доработанной платформе МиГ-29. В частности, самолет должен был получить радар «Жук-А» с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). В таком виде истребитель выдвигался на конкурс MMRCA (отбор 126 истребителей для ВВС Индии), однако выбыл из соревнования в 2011 году.

В данный момент, согласно заявлению руководства РСК «МиГ», сделанному осенью 2013 года, под МиГ-35 понимается усовершенствованный вариант истребителя МиГ-29М/М2. В феврале 2015 года руководителями компании «Фазотрон-НИИР» было заявлено, что первая партия самолетов для российской авиации получит «обычные» радиолокационные станции, замена на радары с АФАР произойдет «в перспективе», ориентировочно с 30-го самолета в серии.