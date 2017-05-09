Военные уклонились от ответа на вопрос о принятии на вооружение МиГ-35

Заместитель министра обороны России Юрий Борисов отказался назвать сроки принятия на вооружение и заключения контракта на серийное производство истребителя МиГ-35, сообщает «Интерфакс». Курирующий поставки военной техники чиновник Минобороны отметил, что самолет планово проходит испытания и хорошо себя зарекомендовал.

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«Испытания идут планово. Хорошая машина», — сказал Борисов, отказавшись отвечать на вопросы о дальнейшей судьбе истребителя.

МиГ-35, представляющий собой наиболее совершенную версию известной платформы МиГ-29, поднялся в воздух в 2007 году. Переговоры о его поставках для ВВС России ведутся на протяжении многих лет, сообщения о подготовке и очередных переносах подписания контракта появлялись начиная с 2009 года. В 2017-м ВВС были переданы первые два самолета этого типа для проведения войсковых испытаний.