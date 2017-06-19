В «Рособоронэкспорте» рассказали о перспективах МиГ-35 за рубежом

Многофункциональный истребитель МиГ-35 — это конкурентный экспортный продукт, но он нуждается в определенной доработке. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
«Надо довести испытания до сертификационного облика. В течение года-двух облик МиГ-35 будет окончательно сформирован», — пояснил Михеев.
Он отметил, что самолет планируется эксплуатировать по текущему техническому состоянию вместо традиционного назначения определенного количества часов ресурса. Это, по мнению Михеева, нарастить экспортный потенциал машины.
МиГ-35 долгие годы (еще с начала 2000-х) представлял собой маркетинговое наименование для набора пожеланий к перспективному многоцелевому истребителю, разрабатываемому на существенно доработанной платформе МиГ-29. В частности, самолет должен был получить радар «Жук-А» с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).
В таком виде истребитель выдвигался на конкурс MMRCA (отбор 126 истребителей для ВВС Индии), однако выбыл из соревнования в 2011 году.
В данный момент, согласно заявлению руководства РСК «МиГ», сделанному осенью 2013 года, под МиГ-35 понимается усовершенствованный вариант истребителя МиГ-29М/М2.