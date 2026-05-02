Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:58, 2 мая 2026

В МИД России назвали расширение НАТО «ползучей геополитической агрессией»

Евгений Силаев
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Расширение Североатлантического альянса (НАТО) за последние 20 лет является «ползучей геополитической агрессией» против России. Так тенденцию назвал посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов, его слова приводит ТАСС.

«За последние 20 лет происходило укрепление силового потенциала НАТО для оказания жесткого давления на неугодные страны. (...) Применительно к Европе, одна за другой следовали волны вредоносного расширения НАТО вплотную к российским рубежам, что представляло собой ползучую геополитическую агрессию», — охарактеризовал Белоусов.

Ранее сообщалось, что страны НАТО хотят опробовать механизмы блокирования судоходства в Балтийском море, чтобы нанести ущерб России. Об этом предупредил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов. Дипломат подчеркнул, что НАТО хочет не только «погреть руки» за счет «разбоя» на Балтике, но и лишить Москву доходов от торговли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал новые меры в связи с массированной атакой ВС России

    В правительстве Германии раскритиковали Трампа из-за одного решения

    В России назвали условия для урегулирования конфликта на Украине

    FT озвучила плохую новость для Украины

    В МИД России назвали расширение НАТО «ползучей геополитической агрессией»

    В МИД РФ раскрыли причину глубокой деградации в отношениях стран СБ ООН

    Раскрыта причина отсутствия визитов Уиткоффа и Кушнера в Киев

    В МИД России раскрыли условие для надежного урегулирования на Украине

    США выведут американских военнослужащих из Германии

    Дмитриев заявил о смертельном ударе по промышленности ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok