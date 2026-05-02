В МИД России назвали расширение НАТО «ползучей геополитической агрессией»

Белоусов: Расширение НАТО является «ползучей геополитической агрессией»

Расширение Североатлантического альянса (НАТО) за последние 20 лет является «ползучей геополитической агрессией» против России. Так тенденцию назвал посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов, его слова приводит ТАСС.

«За последние 20 лет происходило укрепление силового потенциала НАТО для оказания жесткого давления на неугодные страны. (...) Применительно к Европе, одна за другой следовали волны вредоносного расширения НАТО вплотную к российским рубежам, что представляло собой ползучую геополитическую агрессию», — охарактеризовал Белоусов.

Ранее сообщалось, что страны НАТО хотят опробовать механизмы блокирования судоходства в Балтийском море, чтобы нанести ущерб России. Об этом предупредил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов. Дипломат подчеркнул, что НАТО хочет не только «погреть руки» за счет «разбоя» на Балтике, но и лишить Москву доходов от торговли.