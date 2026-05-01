В МИД предупредили о новом ходе НАТО в Балтийском море

Посол Булатов: НАТО хочет обкатать блокировку судоходства в Балтийском море

Страны НАТО хотят опробовать механизмы блокирования судоходства в Балтийском море, чтобы нанести ущерб России. Об этом предупредил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов в интервью РИА Новости.

«Ставится цель обкатать в Балтийском море односторонние механизмы контроля и блокирования международного судоходства, которые впоследствии могут использоваться Евросоюзом и НАТО в стратегически важных районах Мирового океана для нанесения ущерба отдельным "неугодным" странам», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что НАТО хочет не только «погреть руки» за счет «разбоя» на Балтике, но и лишить Москву доходов от торговли. По его словам, РФ уже ведет работу со своими партнерами, чтобы не допустить такого развития событий.

Ранее России предсказали падение нефтегазовых доходов. По данным Reuters, результат продажи энергоресурсов за первые пять месяцев 2026 года окажется ниже, чем в 2025-м, — 2,94 триллиона рублей против 3,16 триллиона.