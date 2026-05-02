Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:14, 2 мая 2026Мир

В правительстве Германии раскритиковали Трампа из-за одного решения

Bild: В правительстве ФРГ раскритиковали Трампа после решения о выводе войск
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Решение американских властей вывести пять тысяч военных США из Германии свидетельствует о «детском» уровне принятия решений в Белом доме. Об этом пишет Bild со ссылкой на представителя немецкого правительства.

«Его (президента США Дональда Трампаприм. «Лента.ру») риторика потеряла свою силу. Вывод американских войск из Германии значительно ослабит сами США, и мы задаемся вопросом, когда же взрослые в Вашингтоне снова возьмут на себя инициативу», — приводит издание слова чиновника.

Как отмечает Bild, решение было принято после того, как министр армии США Дэн Дрисколл завершил двухдневную поездку на военные полигоны в Германии, где он как раз подчеркивал американское присутствие в стране.

«Политика Трампа, основанная на грубых угрозах, достигла своего предела», — подчеркнул источник издания.

В начале апреля сообщалось, что Дональд Трамп задумался над тем, чтобы вывести американские войска из европейских стран на фоне появившейся напряженности в отношениях с Североатлантическим альянсом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok