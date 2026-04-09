Раскрыты подробности о планах Трампа наказать НАТО

Reuters: Трамп задумывается о выводе части войск США из Европы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп задумался над тем, чтобы вывести американские войска из европейских стран на фоне появившейся напряженности в отношениях с Североатлантическим альянсом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Уточняется, что американский лидер оказался возмущен неспособностью союзников по НАТО помочь обеспечить безопасность Ормузского пролива. По данным издания, он разгневан тем, что его планы по приобретению Гренландии не продвинулись.

В связи с этим глава Белого дома обсудил с советниками возможность вывода части американских войск из Европы, говорят собеседники. Впрочем, решение еще не принято. Пока администрация Вашингтона не давала Пентагону никаких указаний по разработке конкретного плана по сокращению численности войск на континенте.

Сейчас в Европе дислоцируется более 80 тысяч американских военнослужащих, из которых более 30 тысяч размещены в Германии, а значительная часть также находится в Италии, Великобритании и Испании. Чиновник, пожелавший остаться анонимным, не уточнил, какие страны может затронуть решение и какое количество войск в результате может быть выведено, если Трамп решится на реализацию идеи.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) писал, что Белый дом может наказать некоторые страны НАТО за недостаточную поддержку в Иране. По информации издания, инициатива предусматривает вывод американских войск из стран Альянса, которые считаются неблагоприятными.