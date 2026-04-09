23:24, 9 апреля 2026

Раскрыты подробности о планах Трампа наказать НАТО

Reuters: Трамп задумывается о выводе части войск США из Европы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп задумался над тем, чтобы вывести американские войска из европейских стран на фоне появившейся напряженности в отношениях с Североатлантическим альянсом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Уточняется, что американский лидер оказался возмущен неспособностью союзников по НАТО помочь обеспечить безопасность Ормузского пролива. По данным издания, он разгневан тем, что его планы по приобретению Гренландии не продвинулись.

В связи с этим глава Белого дома обсудил с советниками возможность вывода части американских войск из Европы, говорят собеседники. Впрочем, решение еще не принято. Пока администрация Вашингтона не давала Пентагону никаких указаний по разработке конкретного плана по сокращению численности войск на континенте.

Сейчас в Европе дислоцируется более 80 тысяч американских военнослужащих, из которых более 30 тысяч размещены в Германии, а значительная часть также находится в Италии, Великобритании и Испании. Чиновник, пожелавший остаться анонимным, не уточнил, какие страны может затронуть решение и какое количество войск в результате может быть выведено, если Трамп решится на реализацию идеи.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) писал, что Белый дом может наказать некоторые страны НАТО за недостаточную поддержку в Иране. По информации издания, инициатива предусматривает вывод американских войск из стран Альянса, которые считаются неблагоприятными.

    Последние новости

    Путин объявил пасхальное перемирие

    В нескольких регионах России впервые с начала СВО объявили ракетную опасность

    Бывший союзник Трампа предрек выход США из НАТО по неожиданной причине

    В Москве перестали работать самокаты

    Раскрыты подробности о планах Трампа наказать НАТО

    В Израиле выступили с резким заявлением на фоне перемирия США и Ирана

    На Западе пришли к неожиданному выводу после обмена телами между Украиной и Россией

    В США сообщили о визите спецпредставителя Путина

    Военкор задался одним вопросом после обмена телами «1000 на 41»

    Путин поручил войскам быть готовыми к провокациям на Пасху

    Все новости
