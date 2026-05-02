В России назвали условия для урегулирования конфликта на Украине

Посол по особым поручениям МИД России и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов назвали условия для урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, это возможно лишь при условии отказа НАТО от курса на стратегическое поражение России и прекращения посягательств на ее коренные интересы.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера в Россию в рамках урегулирования конфликта на Украине продолжатся.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский назвал поездку американских переговорщиков в Москву «неуважением».