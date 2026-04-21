Зеленский резко высказался об Уиткоффе и Кушнере

Зеленский назвал неуважением поездку Уиткоффа в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии изданию «Страна.ua» резко высказался о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе и зяте главы Белого Дома Дональда Трампа Джареде Кушнере из-за их визита в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский назвал поездку Уиткоффа в Москву неуважением. «Это неуважение — поехать в Москву, но не приехать в Киев», — сказал он.

При этом украинский лидер рекомендовал «не делать сенсацию» из пока не состоявшегося визита Уиткоффа и Кушнера в Киев. Он подчеркнул, что это нужно представителям американской стороны, а не украинской.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Вашингтон намерен возобновить переговоры по украинскому урегулированию. Делегация во главе с Уиткоффом и Кушнером собирается для этого приехать в Киев, сообщил он.

