08:59, 21 апреля 2026

Зеленский резко высказался об Уиткоффе и Кушнере

Марина Совина (ночной редактор)

Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии изданию «Страна.ua» резко высказался о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе и зяте главы Белого Дома Дональда Трампа Джареде Кушнере из-за их визита в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский назвал поездку Уиткоффа в Москву неуважением. «Это неуважение — поехать в Москву, но не приехать в Киев», — сказал он.

При этом украинский лидер рекомендовал «не делать сенсацию» из пока не состоявшегося визита Уиткоффа и Кушнера в Киев. Он подчеркнул, что это нужно представителям американской стороны, а не украинской.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Вашингтон намерен возобновить переговоры по украинскому урегулированию. Делегация во главе с Уиткоффом и Кушнером собирается для этого приехать в Киев, сообщил он.

    Последние новости

    «Идут уличные бои». Генштаб объявил о приближении Российской армии к последнему рубежу обороны ВСУ в Донбассе

    Из-за мер жесткой экономии в европейской стране разразился политический кризис

    Корабль «Прогресс МС-32» покинул МКС

    На Украине вступились за бросивших людей при теракте полицейских

    Звезду «Голодных игр» призвали отменить из-за нелюбви к Тейлор Свифт

    В Америке оценили влияние Овечкина

    Роль США в мире после конфликта с Ираном оценили

    Полуголым россиянам приказали лечь на пол и показали на видео

    Россиянам стало сложно покупать дорогие смартфоны

    Предполагаемую виновницу смертельного ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы задержали

    Все новости
