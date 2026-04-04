18:55, 4 апреля 2026Бывший СССР

Стало известно о планах США возобновить переговоры по украинскому урегулированию

Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Вашингтон планирует возобновить переговоры по украинскому урегулированию. Делегация во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером собирается для этого приехать в Киев, заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью Bloomberg.

«Кушнер, Уиткофф, [сенатор] Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — вот кто, как ожидается, приедет. Кто еще будет — посмотрим», — сказал он.

Уточняется, что представители Вашингтона могут посетить Киев после православной Пасхи, которая в 2026 году отмечается 12 апреля.

В американской администрации рассказали журналистам, что поездка Уиткоффа и Кушнера в Киев возможна, но пока этот вопрос не решен окончательно.

Агентство обращает внимание, что в Москву Уиткофф и Кушнер уже прилетали несколько раз, тогда как в Киев еще не наведывались.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о приостановке трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, контакты с американской стороной сохраняются, но сейчас их переговорщики заняты другой проблемой.

