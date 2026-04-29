Путин с Трампом оценили поведение Зеленского

Ушаков: Путин с Трампом дали схожие оценки поведению Зеленского

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора дали схожие оценки поведению лидера Украины Владимира Зеленского, который затягивает конфликт. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, (...) ведет линию на затягивание конфликта», — заявил чиновник.

Он добавил, что стремление Украины к эскалации связано с поддержкой агрессивного курса Киева в Европе.

Ранее Зеленский заявил, что обсуждает подготовку новых обменов с Россией. По его словам, представители украинского координационного штаба обработали все необходимые документы и списки для обмена.