Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:40, 29 апреля 2026Бывший СССР

Путин с Трампом оценили поведение Зеленского

Ушаков: Путин с Трампом дали схожие оценки поведению Зеленского
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора дали схожие оценки поведению лидера Украины Владимира Зеленского, который затягивает конфликт. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, (...) ведет линию на затягивание конфликта», — заявил чиновник.

Он добавил, что стремление Украины к эскалации связано с поддержкой агрессивного курса Киева в Европе.

Ранее Зеленский заявил, что обсуждает подготовку новых обменов с Россией. По его словам, представители украинского координационного штаба обработали все необходимые документы и списки для обмена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok