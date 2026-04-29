Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:17, 29 апреля 2026

Зеленский рассказал о подготовке к новым обменам

Алевтина Запольская
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведется обсуждение подготовки новых обменов с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам встречи с представителями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

«Подробно обсудили результаты обменов, которые уже произошли в этом году, и подготовку к следующим обменам. Надеемся, что в ближайшее время сможем встретить дома украинцев, которые сейчас находятся в плену», — сообщил политик.

По его словам, представители штаба обработали все необходимые документы и списки для обмена. Кроме того, украинский лидер сообщил о запросах по освобождению пленных от международных организаций.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина увеличивает дальность ударов ВСУ по территории России. «Будем увеличивать соответствующие дистанции», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok