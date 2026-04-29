Зеленский высказался об увеличении дальности ударов Украины по России

Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:54, 29 апреля 2026Бывший СССР

Зеленский заявил об увеличении дальности ударов Украины по России
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Danylo Antoniuk / Anadolu via Getty Images

Украина увеличивает дальность ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Расстояние по прямой — более 1500 километров. Будем увеличивать соответствующие дистанции», — написал украинский лидер.

ВСУ в ночь на 29 апреля атаковали Орск в Оренбургской области. Ситуацию в попавшем под удар населенном пункте очевидцы сняли на видео.

Днем ранее, в ночь на 28 апреля, Украина атаковала Туапсе в Краснодарском крае. Огонь с горящего вторые сутки нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Туапсе перекинулся на многоквартирный дом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok