Зеленский высказался об увеличении дальности ударов Украины по России

Украина увеличивает дальность ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
«Расстояние по прямой — более 1500 километров. Будем увеличивать соответствующие дистанции», — написал украинский лидер.
ВСУ в ночь на 29 апреля атаковали Орск в Оренбургской области. Ситуацию в попавшем под удар населенном пункте очевидцы сняли на видео.
Днем ранее, в ночь на 28 апреля, Украина атаковала Туапсе в Краснодарском крае. Огонь с горящего вторые сутки нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Туапсе перекинулся на многоквартирный дом.