Зеленский высказался об увеличении дальности ударов Украины по России

Зеленский заявил об увеличении дальности ударов Украины по России

Украина увеличивает дальность ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Расстояние по прямой — более 1500 километров. Будем увеличивать соответствующие дистанции», — написал украинский лидер.

ВСУ в ночь на 29 апреля атаковали Орск в Оренбургской области. Ситуацию в попавшем под удар населенном пункте очевидцы сняли на видео.

Днем ранее, в ночь на 28 апреля, Украина атаковала Туапсе в Краснодарском крае. Огонь с горящего вторые сутки нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Туапсе перекинулся на многоквартирный дом.