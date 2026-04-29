Очевидцы сняли ситуацию в попавшем под удар ВСУ городе России в 1500 километров от Украины

Очевидцы сняли на видео ситуацию в попавшем под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) Орске в Оренбургской области. Кадры обстановки в населенном пункте в 1500 километров от границы Украины публикует Baza.
На выложенное порталом видео попали громкий хлопок, а также звук работающих сирен воздушной тревоги.
О том, что город подвергся атаке со стороны Украины, стало известно в ночь на 29 апреля. Взрывы и стрельба в небе были слышны в северо-западной части Орска.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.