Очевидцы сняли ситуацию в попавшем под удар ВСУ городе России в 1500 километров от Украины

Обстановка в попавшем под удар Орске в Оренбургской области попала на видео

Очевидцы сняли на видео ситуацию в попавшем под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) Орске в Оренбургской области. Кадры обстановки в населенном пункте в 1500 километров от границы Украины публикует Baza.

На выложенное порталом видео попали громкий хлопок, а также звук работающих сирен воздушной тревоги.

О том, что город подвергся атаке со стороны Украины, стало известно в ночь на 29 апреля. Взрывы и стрельба в небе были слышны в северо-западной части Орска.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.