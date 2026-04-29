Утро жителей Орска началось со взрывов и стрельбы

Shot: Взрывы прогремели над Орском Оренбургской области, работает ПВО

Утро 29 апреля для жителей Орска Оренбургской области началось со взрывов в небе. Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев, в одном из районов города виднеется дым.

Взрывы и стрельба в небе слышны в северо-западной части Орска. Перед этим была сирена воздушной опасности. В городе работает противовоздушная оборона (ПВО) и отражает атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Информации о разрушениях и пострадавших не было.

Кроме того, режим беспилотной опасности объявлен в Свердловской области, Пермском крае и Челябинской области.

По сообщениям пресс-службы Росавиации в Telegram-канале, в аэропортах Орска, Челябинска, Екатеринбурга и Перми введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об очередной попытке ВСУ атаковать Черноморский город-герой.