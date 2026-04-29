ВСУ вновь пытались атаковать Севастополь

Развожаев: Военные отражают атаку ВСУ, сбито 2 цели в районе Качи и Балаклавы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь пытаются атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Севастополь, в городе с 28 апреля 23:15 объявлена воздушная тревога. Подробности о работе противовоздушной обороны и мобильных огневых групп рассказал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, к 23:42 российскими военными было сбито две вражеских воздушных цели. Один беспилотник уничтожили в районе Качи, второй — в Балаклавском районе.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных места», — добавил Развожаев.

По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. В городе продолжает действовать воздушная тревога.

В ночь с 25 на 26 апреля ВСУ совершили самый мощный за последнее время налет на Севастополь. Город атаковали почти 100 дронов. Как утверждал губернатор Севастополя, ВСУ планировали запугать население.