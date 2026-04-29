Огонь с горящего вторые сутки НПЗ в Туапсе перекинулся на многоквартирный дом

В Туапсе ликвидировали пожар в многоквартирном доме рядом с НПЗ

Огонь с горящего вторые сутки нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Туапсе перекинулся на многоквартирный дом. Пожар в здании уже ликвидировали, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по Краснодарскому краю.

По данным оперштаба, огонь перекинулся на двухэтажное здание минувшей ночью, около 2:40 по московскому времени. Пожар распространился на площади в 150 квадратных метров. Сообщается, что в течение двух часов его ликвидировали.

Сведений о пострадавших нет. Как пояснили в оперативном штабе, жильцов на момент происшествия в доме не было, поскольку их успели эвакуировать заранее — утром 28 апреля.

Взрывы над Туапсе раздались в ночь на 28 апреля. По информации оперштаба региона, из-за атаки ВСУ в городе произошел новый пожар на объекте нефтяной промышленности. Мощное возгорание сняли на видео.

Под удары украинских беспилотных летательных аппаратов Туапсе попал в третий раз за две недели. Ранее сообщалось, что возгорание на НПЗ локализовали.