Очевидцы сняли масштабный пожар на нефтезаводе в Туапсе после атаки ВСУ

Жители Туапсе сняли масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры очевидцев публикует Telegram-канал Mash.
На выложенных кадрах видно, что над нефтезаводом поднимается мощный столб дыма, также видно открытое горение над предприятием.
В ночь на 28 апреля над городом раздались мощные взрывы. По информации оперштаба региона, из-за атаки ВСУ в городе вспыхнул новый пожар на объекте нефтяной промышленности.
Минобороны России подтвердило факт атаки ВСУ на регион. Из-за пожара на нескольких прилегающих к предприятию улицах началась эвакуация.