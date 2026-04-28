10:17, 28 апреля 2026

Очевидцы сняли масштабный пожар на нефтезаводе в Туапсе после атаки ВСУ

Жители Туапсе сняли масштабный пожар на НПЗ после атаки ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

Жители Туапсе сняли масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры очевидцев публикует Telegram-канал Mash.

На выложенных кадрах видно, что над нефтезаводом поднимается мощный столб дыма, также видно открытое горение над предприятием.

В ночь на 28 апреля над городом раздались мощные взрывы. По информации оперштаба региона, из-за атаки ВСУ в городе вспыхнул новый пожар на объекте нефтяной промышленности.

Минобороны России подтвердило факт атаки ВСУ на регион. Из-за пожара на нескольких прилегающих к предприятию улицах началась эвакуация.

