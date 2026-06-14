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22:41, 14 июня 2026Бывший СССР

Украинок начали зазывать в штурмовые отряды

РИА Новости: ВСУ начали агитацию украинок от 18 лет к службе в штурмовых отрядах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Военные части стали размещать на своих официальных информационных ресурсах публикации, призывающие украинок заключать контракты на службу в штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

«Началась пропаганда подписания контракта с ВСУ девушками в возрасте от 18 лет», — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в Харьковской области начали забирать женщин на службу в ВСУ с помощью шантажа и угроз. Кроме того, украинкам отказывают в подтверждении инвалидности и лишают социальных выплат, чтобы подтолкнуть их к подписанию контракта.

До этого служащие в ВСУ женщины пожаловались на сексизм со стороны коллег-мужчин. Как рассказали украинки, в ходе базовой подготовки некоторые военнослужащие мужского пола смотрели на них свысока, кричали и заставляли чувствовать себя ничтожествами.

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