Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:20, 29 ноября 2025Бывший СССР

Женщины-военные рассказали о сексизме в ВСУ

WP: Служащие в ВСУ женщины сталкиваются с сексизмом со стороны коллег-мужчин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Служащие в Вооруженных силах Украины (ВСУ) женщины пожаловались на сексизм со стороны коллег-мужчин. Об этом они рассказали изданию The Washington Post.

Украинки сообщили, что в ходе базовой подготовки некоторые военнослужащие мужского пола смотрели на них свысока, кричали и заставляли чувствовать себя ничтожествами. «Многие не смогли поколебать глубоко укоренившиеся общественные нормы», — говорится в статье.

Подобное отношение сподвигло одну из собеседниц газеты выступить с идеей создания подразделения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), полностью состоящего из женщин.

Ранее вступившие в ряды ВСУ украинки пожаловались на домогательства сослуживцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это Virat. Нужна помощь! Атака дронов!» У берегов Турции два танкера загорелись с интервалом в один час

    В отношении украинцев к конфликту с Россией заметили изменение

    В Британии раскрыли последствия увольнения Ермака для Зеленского

    Европу отстранили от многих аспектов переговоров по мирному плану США

    В пригороде Краснодара прозвучали взрывы

    Кота с пулевыми ранениями спасли в Зеленограде

    Женщины-военные рассказали о сексизме в ВСУ

    Белый дом открыл «зал позора»

    Раскрыты подробности об атаке дронов на танкер у побережья Турции

    На Западе заявили о конце для Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости