Женщины-военные пожаловались на домогательства бойцов ВСУ

Do Rzeczy: Женщины-военные ВСУ все чаще жалуются на домогательства сослуживцев
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В украинской армии участились случаи домогательств в отношении женщин-военнослужащих. Об этом сообщает Do Rzeczy.

Издание приводит слова медика Юлии Кобринович, подвергавшейся домогательствам со стороны сослуживца. Она рассказала, что была вынуждена «подчиниться» одному из бойцов. «Я боялась, что он меня изнасилует. Я была полностью в его подчинении, по крайней мере, я так думала», — поделилась девушка.

Она также пожаловалась на насилие со стороны командира, он запрещал ей носить оружие и угрожал убийством. Кобринович призналась, что из-за подобного отношения она месяцами испытывала отвращение к армии и к себе.

Ранее стало известно, что украинские бойцы накачали наркотиками и изнасиловали победительницу конкурса красоты, вступившую в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В сентябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский поручил на тот момент премьер-министру страны Денису Шмыгалю разобраться с проблемой домогательств в отношении женщин в ВСУ.

